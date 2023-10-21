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Киноафиша Статьи Асмус разнесла не только Харламова, но и тех, с кем снималась в кино: вот за что

Асмус разнесла не только Харламова, но и тех, с кем снималась в кино: вот за что

21 октября 2023 15:30
Асмус разнесла не только Харламова, но и тех, с кем снималась в кино: вот за что

Актриса на дух не переносит некоторых экранных «возлюбленных».

Кристина Асмус — личность скандальная. Артистка не боится обнажаться в кадре и сниматься в пикантных сценах. Популярности звезде явно прибавил нашумевший развод с Гариком Харламовым. Эффектная блондинка не стеснялась публично обмениваться колкостями с экс-супругом, а теперь переключилась на коллег.

Знаменитость разоткровенничалась во время шоу «Разговоры» на YouTube-канале «Прослушка». Актриса рассказала, что больше всего раздражает ее в работе. Кроме ночных смен и отсутствия образования у актеров гнев у Асмус вызывают звездные красавцы, забывающие об элементарных правилах гигиены.

Звезда «Интернов» часто играет любовь на экране. Не обходится в фильмах и без поцелуев. Но если киношный избранник не почистит зубы, ласки в кадре становятся настоящим наказанием. На это пожаловалась Кристина Асмус.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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