Асмус придется подвинуться: засветившаяся на экранах Ивлеева вызвала оторопь

Настя Ивлеева не учится на чужих ошибках. Блогер и телеведущая согласилась повторить незавидную участь актрисы Кристины Асмус, пару лет назад угодившей в громкий скандал после выхода на большие экраны фильма «Текст».

Артистка, засветившаяся в откровенной постельной сцене, вдохновила Ивлееву, не испугавшуюся атаки хейтеров. В Сети был опубликован трейлер сериала «Монастырь», в котором блогер не только обнажилась, но и предалась любовным утехам со своим коллегой по съемочной площадке. Разумеется, искусства ради.

Говорят, что Ивлеева, прежде чем согласиться, долго взвешивала все за и против. Однако в итоге приняла решение, из-за которого Асмус придется подвинуться. Роль Насти в проекте Александра Молочникова уже вызвала оторопь интернет-пользователей. Поэтому в скором времени ее наверняка будут обсуждать и поклонники, и критики.