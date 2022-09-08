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Асмус придется подвинуться: засветившаяся на экранах Ивлеева вызвала оторопь

8 сентября 2022 16:45
Асмус придется подвинуться: засветившаяся на экранах Ивлеева вызвала оторопь

Звезда готова стать жертвой травли.

Настя Ивлеева не учится на чужих ошибках. Блогер и телеведущая согласилась повторить незавидную участь актрисы Кристины Асмус, пару лет назад угодившей в громкий скандал после выхода на большие экраны фильма «Текст».

Артистка, засветившаяся в откровенной постельной сцене, вдохновила Ивлееву, не испугавшуюся атаки хейтеров. В Сети был опубликован трейлер сериала «Монастырь», в котором блогер не только обнажилась, но и предалась любовным утехам со своим коллегой по съемочной площадке. Разумеется, искусства ради. Асмус придется подвинуться: засветившаяся на экранах Ивлеева вызвала оторопь

Говорят, что Ивлеева, прежде чем согласиться, долго взвешивала все за и против. Однако в итоге приняла решение, из-за которого Асмус придется подвинуться. Роль Насти в проекте Александра Молочникова уже вызвала оторопь интернет-пользователей. Поэтому в скором времени ее наверняка будут обсуждать и поклонники, и критики.

Фото: Legion-Media, кадр из трейлера сериала "Монастырь"
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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