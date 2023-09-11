Арзамасова отреагировала на слухи о разводе с Авербухом: одним фото развеяла все сомнения
Кадр говорит сам за себя.
Сплетникам не дает покоя личная жизнь Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. Злопыхатели не теряют веры в то, что супруги скоро разведутся. Слухи об этом постоянно появляются в Сети.
Многие не верят, что артистка может быть счастлива рядом с фигуристом, который ей в отцы годится. Звезда «Папиных дочек» решила не комментировать домыслы о расставании с мужем. Все сомнения она развеяла всего одним фото.
В социальных сетях актриса опубликовала снимок, на котором запечатлена с любимым и с их общим сыном Львом. Кадры был сделан в бассейне — семейство выглядит абсолютно счастливым.
Идиллическая картина порадовала поклонников Арзамасовой.
«Вот это семья. Счастья вам, вы крутые», «Пусть даже комарик не помешает вашему семейному счастью», «Ваша семья излучает лучики добра и позитива. Счастье в кубе», — написали они в комментариях.