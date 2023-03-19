Архивное фото молодой Лютаевой разорвало Сеть: что так ошарашило народ

Молодость хотят сохранить многие, но так или иначе, время все таки берет своё, а возрастные изменения затрагивают всех людей. Впрочем, для Татьяны Лютаевой старание не стало веской причиной для переживаний. Актриса, исполнившая роль Анастасии Ягужинской в картине «Гардемарины, вперед!», даже в 58 лет остаётся невероятно привлекательной женщиной.

Именно поэтому артистка не стесняется показывать фотографии, на которых она запечатлена ещё совсем молодой. Недавно в своих социальных сетях она выложила целую подборку таких снимков. Пользователи осыпали знаменитость лестными комплиментами и отметили, что в юности она была дико красивой. Татьяна могла похвастаться тонкой шеей, мягким овалом лица и большими выразительными глазами.

Годы, несомненно, отразились и на этой актрисе. Но она все ещё выглядит потрясающе и признаётся, что ее секрет прост. Лютаева ежедневно прикладывает к лицу сначала полотенце, смоченное горячей водой, а затем холодной.