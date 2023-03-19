Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Архивное фото молодой Лютаевой разорвало Сеть: что так ошарашило народ

Архивное фото молодой Лютаевой разорвало Сеть: что так ошарашило народ

19 марта 2023 14:30
Архивное фото молодой Лютаевой разорвало Сеть: что так ошарашило народ

Красавица даже поделилась своим секретом красоты.

Молодость хотят сохранить многие, но так или иначе, время все таки берет своё, а возрастные изменения затрагивают всех людей. Впрочем, для Татьяны Лютаевой старание не стало веской причиной для переживаний. Актриса, исполнившая роль Анастасии Ягужинской в картине «Гардемарины, вперед!», даже в 58 лет остаётся невероятно привлекательной женщиной.

Именно поэтому артистка не стесняется показывать фотографии, на которых она запечатлена ещё совсем молодой. Недавно в своих социальных сетях она выложила целую подборку таких снимков. Пользователи осыпали знаменитость лестными комплиментами и отметили, что в юности она была дико красивой. Татьяна могла похвастаться тонкой шеей, мягким овалом лица и большими выразительными глазами.

Годы, несомненно, отразились и на этой актрисе. Но она все ещё выглядит потрясающе и признаётся, что ее секрет прост. Лютаева ежедневно прикладывает к лицу сначала полотенце, смоченное горячей водой, а затем холодной. Архивное фото молодой Лютаевой разорвало Сеть: что так ошарашило народ

Фото: Global Look Press, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video