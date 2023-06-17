Арбуз или дыня? Этот тест определит, кто вы

С приходом лета на прилавках и на грядках в огороде появляются разнообразные плоды, в том числе арбузы и дыни. Оба они относятся к семейству тыквенных, у них схожие требования к условиям выращивания. Между двумя этими плодами как будто бы происходит негласное соревнование. Так что же - арбуз или дыня полезнее? Как нетрудно догадаться, побеждает дружба - каждый из этих плодов оказывает положительное воздействие на организм человека. Арбуз, например, улучшает пищеварение, способствует замедлению процессов старения в организме, а еще это отличный вариант для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Дыня тоже может похвастаться полезными свойствами - она укрепляет иммунитет, ускоряет восстановление поврежденных клеток в организме, а также способствует выработке гормона счастья - серотонина. Разумеется, при употреблении и того, и другого плода необходимо соблюдать меру. А уж что из них лучше - мягкая и сладкая дыня или сочный и яркий арбуз, каждый решает сам для себя. В конце концов, любители того и другого всегда найдутся, поэтому в этом споре никто не останется несправедливо обиженным.

На какой из этих двух плодов вы похожи? Узнайте ответ с помощью нашего забавного теста.