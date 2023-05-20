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Киноафиша Статьи Аполлон сошел с небес: ахнете, увидев божественно красивого мужа Горбань

Аполлон сошел с небес: ахнете, увидев божественно красивого мужа Горбань

20 мая 2023 06:00
Аполлон сошел с небес: ахнете, увидев божественно красивого мужа Горбань

Актриса отхватила себе настоящего мачо.

Мария Горбань в 2021 году вышла замуж в третий раз. Избранником актрисы стал Кирилл Зоткин — и теперь ей можно только позавидовать.

Супруг знаменитости — кинооператор и фотограф. К тому же он владеет собственным бизнесом на Шри-Ланке. У пары есть общий сын Нилан, также возлюбленные воспитывают дочь Горбань от прошлого брака Стефанию.

Звезда сериала «Кухня» не скрывает своего счастья и часто делится с поклонниками в соцсетях семейными снимками. Один из таких кадров произвел фурор.

Фото сделано на пляже: муж артистки позировал перед камерой с обнаженным торсом. Это не на шутку взволновало женскую половину аудитории. Многие пришли к выводу, что супруг Марии божественно красив — он словно Аполлон, сошедший с небес.

Аполлон сошел с небес: ахнете, увидев божественно красивого мужа Горбань

«Мало у кого из мужчин такое тело — или перекачанные, или „мамины пирожки“», — гласит один из комментариев под постом звездной блондинки.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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