Аполлон сошел с небес: ахнете, увидев божественно красивого мужа Горбань

Мария Горбань в 2021 году вышла замуж в третий раз. Избранником актрисы стал Кирилл Зоткин — и теперь ей можно только позавидовать.

Супруг знаменитости — кинооператор и фотограф. К тому же он владеет собственным бизнесом на Шри-Ланке. У пары есть общий сын Нилан, также возлюбленные воспитывают дочь Горбань от прошлого брака Стефанию.

Звезда сериала «Кухня» не скрывает своего счастья и часто делится с поклонниками в соцсетях семейными снимками. Один из таких кадров произвел фурор.

Фото сделано на пляже: муж артистки позировал перед камерой с обнаженным торсом. Это не на шутку взволновало женскую половину аудитории. Многие пришли к выводу, что супруг Марии божественно красив — он словно Аполлон, сошедший с небес.