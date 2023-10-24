Анжела Олеговна из «Солдат» была секс-символом: единицы узнают ее в молодости

В свое время успеху сериала «Солдаты» способствовал мощный актерский состав: в картине появилось немало маститых звезд. Анжелу Олеговну, тещу прапорщика Шматко, сыграла Татьяна Кузнецова. Задолго до участия в популярном телепроекте актриса засветилась в советских кинохитах.

Впервые Кузнецова снялась в фильме еще в школе. Девятиклассница сыграла в ленте «Друг мой, Колька» Александра Митты. Далее была роль в картине «Бей, барабан» и, наконец, первый большой успех — комедия Леонида Гайдая «Не может быть!». Зрители влюбились в очаровательную рыжеволосую кухарку Дашу.

С годами актриса не утратила своего шарма и не забросила кино. В 90-е ее можно было увидеть в картинах «Новый год в ноябре», «Зона Любэ», «Белый танец». В свои 78 лет Татьяна Кузнецова продолжает сниматься в сериалах. Среди ее последних работ выделяются картины «Кибердеревня» и «Конец света».