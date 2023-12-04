Антонио Бандерас обожает этот советский фильмом о войне: считает, что лучше нет

Антонио Бандерас за годы карьеры прославился не только у себя на родине, но и во всем мире. Талантливый артист успел поработать со многими голливудскими режиссерами, но никогда не скрывал свою любовь к испанскому кино. При этом, как оказалось, Бандерос является большим поклонником и советского кинематографа.

Так, неизгладимое впечатление на артиста произвела военная драма «Иди и смотри». Фильм Элема Климова он увидел еще в юности и даже спустя годы считает его одним из самых любимых.

«Я увидел его в 24 года, и он остается лучшим фильмом о Второй мировой», — признался Бандерас на одной из встреч с журналистами.

Также артист отметил, что ценит не только отечественных режиссеров. Среди русских писателей он особенно выделяет Федора Достоевского и Льва Толстого, произведения которых готов перечитывать постоянно.