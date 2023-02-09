Антон Батырев разбил сердца миллионам россиянок: актер принял важное решение

Антон Батырев покорил фанаток по всей стране своими яркими ролями в кино и сериалах. Поклонницы осыпали артиста комплиментами в социальных сетях и не скрывали, как сильно хотели бы с ним познакомиться. Но звезда экрана решил в очередной раз связать себя узами брака и остепениться.

По словам Батырева, он готов в четвертый раз жениться, несмотря на неудачи в прошлых романах. Спустя несколько лет отношений со своей возлюбленной Анной Савельевой он понял, что она станет для него прекрасной женой, ведь полностью соответствует его представлениям об идеальной спутнице жизни.

«Уверен, что такого человека встретил. Человека, который меня понимает», — рассказывает артист о своей избраннице.

При этом Батырев пока не назвал точную дату бракосочетания. Неизвестно даже, успел ли артист сделать возлюбленной предложение руки и сердца. Но преданные фанаты уверены, что торжество состоится в самое ближайшее время.