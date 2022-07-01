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Анорексия и непрофессионализм: Яна Чурикова раскрыла закулисье «Фабрики звезд»

1 июля 2022 15:25
Анорексия и непрофессионализм: Яна Чурикова раскрыла закулисье «Фабрики звезд»

Телеведущая раскритиковала работу на проекте.

Яна Чурикова была бессменной ведущей популярного в «нулевые» проекта «Фабрика звезд», начиная с 2002 года. Она выходила в эфир вместе с «фабрикантами» на протяжении девяти сезонов. И, как выяснилось, своей работой Чурикова часто была недовольна.

В шоу «Фабрика с Яной Чу» телеведущая посмотрела один из выпусков первого сезона и беспощадно себя раскритиковала. Она призналась, что только сейчас понимает, насколько в то время была непрофессиональна. На заре карьеры Яна могла допускать обидные ляпы и не чувствовала аудиторию. Чурикова лишь порадовалось, что зрители этого не замечали.

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Кроме того, она раскрыла закулисье «Фабрики звезд». Оказалось, что в момент первого сезона шоу она страдала от анорексии. Заболевание сильно влияло на нее: Яна могла плохо запоминать слова и даже ориентироваться в пространстве. Тем не менее она успешно прошла кастинг. Чурикова до сих пор помнит, что на пробы выбрала яркий облегающий наряд, чтобы продемонстрировать фигуру, которой добивалась ценой здоровья. К счастью, со временем ей удалось побороть опасный недуг.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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