Анна Снаткина рассекретила внешность единственной дочери: растет сердцеедка

Анна Снаткина давно и счастливо замужем за бывшим резидентом Comedy Club Виктором Васильевым, вместе с которым воспитывает единственную дочь — Веронику. Не так давно в жизни звездной наследницы произошло знаменательное событие: она встретила свой первый юбилей.

Актриса трогательно поздравила именинницу в социальных сетях и опубликовала совместную с ней фотографию. Тем самым она рассекретила внешность любимой дочери, которую старается оберегать от излишнего внимания посторонних людей.

Интернет-пользователи охотно поздравили Веронику с 10-летием. Многие из них подметили, что она растет той еще сердцеедкой. По мнению фанатов, дочь Снаткиной унаследовала ее удивительную красоту и очарование.