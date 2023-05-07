Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Анна Снаткина рассекретила внешность единственной дочери: растет сердцеедка

Анна Снаткина рассекретила внешность единственной дочери: растет сердцеедка

7 мая 2023 10:30
Анна Снаткина рассекретила внешность единственной дочери: растет сердцеедка

Наследница артистки отметила свое 10-летие.

Анна Снаткина давно и счастливо замужем за бывшим резидентом Comedy Club Виктором Васильевым, вместе с которым воспитывает единственную дочь — Веронику. Не так давно в жизни звездной наследницы произошло знаменательное событие: она встретила свой первый юбилей.

Актриса трогательно поздравила именинницу в социальных сетях и опубликовала совместную с ней фотографию. Тем самым она рассекретила внешность любимой дочери, которую старается оберегать от излишнего внимания посторонних людей.

Анна Снаткина рассекретила внешность единственной дочери: растет сердцеедка

Интернет-пользователи охотно поздравили Веронику с 10-летием. Многие из них подметили, что она растет той еще сердцеедкой. По мнению фанатов, дочь Снаткиной унаследовала ее удивительную красоту и очарование.

«Наша принцесса», «Маленькая леди», «Красавица и умница», — гласят комментарии под публикацией знаменитости.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video