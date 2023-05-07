Анна Снаткина рассекретила внешность единственной дочери: растет сердцеедка
Наследница артистки отметила свое 10-летие.
Анна Снаткина давно и счастливо замужем за бывшим резидентом Comedy Club Виктором Васильевым, вместе с которым воспитывает единственную дочь — Веронику. Не так давно в жизни звездной наследницы произошло знаменательное событие: она встретила свой первый юбилей.
Актриса трогательно поздравила именинницу в социальных сетях и опубликовала совместную с ней фотографию. Тем самым она рассекретила внешность любимой дочери, которую старается оберегать от излишнего внимания посторонних людей.
Интернет-пользователи охотно поздравили Веронику с 10-летием. Многие из них подметили, что она растет той еще сердцеедкой. По мнению фанатов, дочь Снаткиной унаследовала ее удивительную красоту и очарование.
«Наша принцесса», «Маленькая леди», «Красавица и умница», — гласят комментарии под публикацией знаменитости.