Анксунамун из «Мумии» 23 года спустя: как выглядит самая красивая злодейка 90-х

Уроженка Венесуэлы за свою жизнь успела побывать и танцовщицей, и топ-моделью, и участницей национального конкурса красоты, а главное — актрисой, чей яркий образ древнеегипетской красавицы надолго врезался в память зрителей. Но сейчас 49-летняя Патрисия Веласкес всерьез занялась социальной активностью у себя на родине.

В 2002 году актриса основала специальный фонд, который занимается помощью коренным жителям Латинской Америки и улучшает их качество жизни. Кроме того, в 2009 году она получила от ООН престижную премию «Женщины вместе». Актриса также ведет и свою страницу в соцсетях, где имеет множество подписчиков.

При этом карьеру в большом кино Веласкес не забросила и продолжает сниматься. Популярность ее нынешних героинь нет так велика, как у Анксунамун, но это актрису совершенно не беспокоит.