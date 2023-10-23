Англичане даже не догадывались: вот что раздражает россиян в Шерлоке Ливанова

Из-за этого в России картину полюбили далеко не все.

Серия телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» считается одной из лучших экранизаций детективных рассказов Артура Конан Дойла. Сериал получил признание на родине писателя в Великобритании. О картине вспоминают и спустя десятилетия после выхода на экраны. В 2006 году исполнителя главной роли наградили орденом Британской империи.

В России часть зрителей не воспринимает творение режиссера Игоря Масленникова. Все из-за скрипучего голоса Василия Ливанова. «Как царапание гвоздем по стеклу», — делится впечатлениями автор Дзен-канала «Дракон старой гвардии».

В Англии необычный голос актера никто никогда не слышал.

Иностранные фильмы принято дублировать, поэтому британцы и не догадываются о том, что в картине может смутить многих российских зрителей. Английские зрители любят «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» за уважение к первоисточнику, внимание к деталям и незабываемую атмосферу захватывающего детектива. В свое время о симпатиях к советской классике говорили королева Елизавета II и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.