«Ангельский голос»: дочь Кеосаяна и Хмельницкой потрясла всех пением (видео)

Александра Кеосаян родилась неимоверно талантливой. Звездная наследница попробовала свои силы в качестве актрисы и снялась в нескольких популярных проектах. Но в конечном итоге предпочла музыку.

Дочь Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна сама пишет песни. В социальных сетях певица Asha (именно такой псевдоним выбрала себе красавица-брюнетка) периодически выкладывает видео, в которых демонстрирует выдающиеся вокальные данные.

Многие интернет-пользователи, услышав пение Александры, приходят в дикий восторг. И задаются вполне резонным вопросом о том, почему такая одаренная исполнительница все еще не свергла Ольгу Бузова и не покорила российский шоу-бизнес.