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«Ангельский голос»: дочь Кеосаяна и Хмельницкой потрясла всех пением (видео)

9 сентября 2023 08:15
«Ангельский голос»: дочь Кеосаяна и Хмельницкой потрясла всех пением (видео)

Пробирает до мурашек.

Александра Кеосаян родилась неимоверно талантливой. Звездная наследница попробовала свои силы в качестве актрисы и снялась в нескольких популярных проектах. Но в конечном итоге предпочла музыку.

Дочь Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна сама пишет песни. В социальных сетях певица Asha (именно такой псевдоним выбрала себе красавица-брюнетка) периодически выкладывает видео, в которых демонстрирует выдающиеся вокальные данные.

Многие интернет-пользователи, услышав пение Александры, приходят в дикий восторг. И задаются вполне резонным вопросом о том, почему такая одаренная исполнительница все еще не свергла Ольгу Бузова и не покорила российский шоу-бизнес.

«Ангельский голос», «Классно поешь, странно, что ты не на сцене до сих пор», «Вечность бы слушала», «У меня мурашки по коже», — обсуждают один из роликов Кеосаян в Сети.

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Globallookpress.com, Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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