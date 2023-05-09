Анатолия Белого выставили вон из Турции: положение дел все хуже

Вот уже несколько месяцев Анатолий Белый пытается построить карьеру за рубежом. Уехав из России, актер отправился в Турцию, где собирался представить свой спектакль «Я здесь», однако его планам не суждено было сбыться.

По словам самого Белого, правительство отменило выступления знаменитости, которые были запланированы этой весной. Дело в том, что в это же время будут проходить выборы президента, перед которыми принята так называемая «неделя тишины», поэтому он был вынужден подстроиться под порядки страны.

«Спектакль „Я здесь“ не может быть показан в Турции по причине нестабильной политической обстановки перед выборами, а также „недели тишины“, когда рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия», — рассказал артист в своих социальных сетях.

Однако Белый решил не отчаиваться и все же собирается провести выступления. Концерты знаменитость запланировал на осень этого года, но пока не уточнил, в какие именно даты и в каких городах они состоятся. При этом неизвестно, планирует ли актер на это время остаться в Турции или собирается отправиться на заработки в другую страну.