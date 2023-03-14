Анастасию Ягужинскую не узнать: что сотворило время с культовой красоткой СССР

Татьяна Лютаева громко заявила о себе, сыграв Анастасию Ягужинскую в фильме «Гардемарины, вперед!». Красота звезды никого не оставила равнодушным — актрису тут же окрестили одним из секс-символов советского кино.

За столь громким и многообещающим успехом последовало многолетнее затишье. Артистка не появлялась на съемочных площадках и пропала с экранов. Причиной же стало то, что она вышла замуж, родила дочь и ради семьи пожертвовала карьерой.

Вот только игра не стоила свеч: брак с Олегасом Дитковскисом не задался. Впоследствии артистка еще дважды выходила замуж, но все семейные отношения закончились разводом. На фоне неудач в личной жизни Лютаева вернулась в кино — она пользуется спросом у режиссеров, несмотря на одно но.

Многие поклонники отмечают, что время оказалось безжалостно к культовой актрисе. За прошедшие годы знаменитость сильно изменилась. От ее былого очарования ничего не осталось: Лютаева, на днях отметившая свое 58-летие, заметно постарела и подурнела.