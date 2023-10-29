Американскую актрису сделали копией Мымры при помощи грима: словно родные сестры

Создатели фильма «Спенсер» хотели показать непростую жизнь принцессы Дианы, но лишь позабавили народ. Главную роль в картине отдали Кристен Стюарт. Этот выбор горячо обсуждался поклонниками монаршей особы, но мало кто ожидал увидеть на экранах такое.

Чтобы добиться максимального сходства с женой Чарльза, популярной американской актрисе наносили грим. Но результат преображения оказался неожиданным. Вместо королевы людских сердец зрительская аудитория получила Мымру из «Служебного романа».

Стюарт словно превратилась в родную сестру Алисы Фрейндлих, и зрители из России не могли этого не заметить.

«Какое-то сходство есть», «Внешне похожи», «Алиса Бруновна тоже где-то англосакс по крови. Что-то есть в антропологии», — пишут в Сети.

И при этом подчеркивают, что иностранка и в подметки не годится звезде советского кино.