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Американскую актрису сделали копией Мымры при помощи грима: словно родные сестры

29 октября 2023 10:30
Американскую актрису сделали копией Мымры при помощи грима: словно родные сестры

Зрители в шоке.

Создатели фильма «Спенсер» хотели показать непростую жизнь принцессы Дианы, но лишь позабавили народ. Главную роль в картине отдали Кристен Стюарт. Этот выбор горячо обсуждался поклонниками монаршей особы, но мало кто ожидал увидеть на экранах такое.

Чтобы добиться максимального сходства с женой Чарльза, популярной американской актрисе наносили грим. Но результат преображения оказался неожиданным. Вместо королевы людских сердец зрительская аудитория получила Мымру из «Служебного романа».

Стюарт словно превратилась в родную сестру Алисы Фрейндлих, и зрители из России не могли этого не заметить.

«Какое-то сходство есть», «Внешне похожи», «Алиса Бруновна тоже где-то англосакс по крови. Что-то есть в антропологии», — пишут в Сети.

И при этом подчеркивают, что иностранка и в подметки не годится звезде советского кино.

«По уровню игры смешно даже сравнивать», «Алиса Бруновна — гениальная актриса! Остальные только могут искать сходство, но это бесполезно!» — отмечают в комментариях.

Американскую актрису сделали копией Мымры при помощи грима: словно родные сестры
Фото: кадр из фильма "Спенсер" (2021), Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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