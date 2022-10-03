Американский фильм сделал страшное предупреждение 10 лет назад: оно сбылось

Пандемия коронавируса захлестнула мир еще в конце 2019 года. С того времени от вируса погибли миллионы человек по всему миру, а ученым так и не удалось полностью избавиться от болезни. Как оказалось, подобную ситуацию предсказали в Голливуде еще в 2011 году.

Так, в то время на экраны вышел фильм «Заражение» с Мэттом Дэймоном в главной роли. По сюжету его супруга неожиданно умирает от простуды, которая оказывается лихорадкой. Персонаж Дэймона пытается разобраться в ситуации, но узнает, что вирус способен в самые короткие сроки навредить миллионам людей, а правительство не стремится спасать жителей планеты.

Как отмечают зрители, картина Стивена Содерберга предсказала не только сам вирус. Создателям фильма удалось также показать действия правительства и мировых организаций из системы здравоохранения, которые пытались справиться с проблемой.

Кроме того, Содерберг показал и теории заговоров, которые начали активно распространяться в пандемию коронавируса, и весьма точно проиллюстрировал страхи людей.