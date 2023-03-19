Американский фильм с Дрю Берримор запретили показывать детям: что с ним не так

В мировом кинематографе можно найти не так много фильмов, в которых пришельцев изображают милыми и даже беззащитными существами. Чаще всего они кажутся злыми и коварными врагами с опасным оружием.

Но Стивен Спилберг решил изменить эту тенденцию и снял трогательную драму о дружбе обычного мальчика и представителя внеземной рассы. Фантастическая картина «Инопланетянин» стала настоящей классикой этого жанра и даже удостоилась нескольких премий «Оскар». Кроме того, она открыла широкому зрителю юную, но уже талантливую актрису Дарю Бэрримор, которой на момент съёмок было всего 6 лет.

Однако не во всех странах фильм встретил так восторженно, как в Америке. Во всей Скандинавии приключения инопланетянина и его маленького друга была запрещены к просмотру детям до 12 лет. Власти этих государств были недовольны тем, что взрослые в фантастической картине выступают явными антагонистами, а это может повлиять на отношения юных зрителей с их родителями.