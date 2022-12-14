Американская Нонна Мордюкова: во что превратилась худышка из «Настоящей любви» (фото)

Патрисия Аркетт раз и навсегда покорила зрителей в образе Алабамы Уитмэн в фильме «Настоящая любовь», премьера которого состоялась в далеком 1993 году. С тех пор актриса заметно изменилась. Сегодня она признается, что над ее карьерой нависла серьезная угроза.

Причина этого кроется во внешности артистки, которая теперь оставляет желать лучшего. От той самой очаровательной худышки не осталось и следа: из-за лишнего веса Аркетт можно смело назвать американской Нонной Мордюковой.

Однако расплывшаяся фигура далеко не все, что мешает актрисе и дальше блистать на экранах. Не меньше ее беспокоит кожа лица, ставшая дряблой и морщинистой.

Дошло до того, что Патрисия задумалась о подтяжке, чтобы вернуть себе былую молодость и красоту, а вместе с ними и востребованность в профессии. «Голливуд требует вечных инженю», — подытожила звезда, последний проект с участием которой вышел в 2019 году.