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Киноафиша Статьи Американская Нонна Мордюкова: во что превратилась худышка из «Настоящей любви» (фото)

Американская Нонна Мордюкова: во что превратилась худышка из «Настоящей любви» (фото)

14 декабря 2022 08:30
Американская Нонна Мордюкова: во что превратилась худышка из «Настоящей любви» (фото)

Звезда экрана больше не привлекает режиссеров.

Патрисия Аркетт раз и навсегда покорила зрителей в образе Алабамы Уитмэн в фильме «Настоящая любовь», премьера которого состоялась в далеком 1993 году. С тех пор актриса заметно изменилась. Сегодня она признается, что над ее карьерой нависла серьезная угроза.

Причина этого кроется во внешности артистки, которая теперь оставляет желать лучшего. От той самой очаровательной худышки не осталось и следа: из-за лишнего веса Аркетт можно смело назвать американской Нонной Мордюковой.

Американская Нонна Мордюкова: во что превратилась худышка из «Настоящей любви» (фото)

Однако расплывшаяся фигура далеко не все, что мешает актрисе и дальше блистать на экранах. Не меньше ее беспокоит кожа лица, ставшая дряблой и морщинистой.

Дошло до того, что Патрисия задумалась о подтяжке, чтобы вернуть себе былую молодость и красоту, а вместе с ними и востребованность в профессии. «Голливуд требует вечных инженю», — подытожила звезда, последний проект с участием которой вышел в 2019 году.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Бриллиантовая рука», 1968
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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