Американская история ужасов: вот что заставляют делать детей в Голливуде

Дети-актеры уже давно работают наравне со своими взрослыми коллегами. Они строят успешные карьеры, а за их жизнью следят миллионы поклонников. При этом мало кто знает, как на самом деле складывается жизнь молодых звезд.

Как оказалось, продюсеры стараются полностью контролировать юных артистов. Они выстраивают каждой конкретной звезде свой образ, которому та должна соответствовать. И молодым талантам приходится выполнять каждое требование студий.

Например, Майли Сайрус однажды признавалась, что ее обязали быть блондинкой и носить длинные волосы. А Белла Торн заявляла, что продюсеры заставили ее избавиться от хрипотцы и говорить высоким голосом.

«Вы поп-звезда! Это означает, что вы должны быть блондинкой, у вас должны быть длинные волосы, и вы должны надеть какую-нибудь блестящую тугую вещь», — признавалась Майли в одном из интервью.

При этом с финансовой точки зрения дети-артисты с годами стали намного защищеннее. Так, все заработанные деньги достаются лишь им, поэтому даже их родители не могут влиять на это.