Американки сходили по нему с ума: куда пропал самый красивый викинг Голливуда (фото)

Довольно часто успешные модели начинают сниматься в кино, забывая о глянцевых журналах и брендовых показах. Трэвис Фиммел тоже начинал как манекенщик и достиг немалых успехов на этом пути.

Брутальный австралиец быстро прославился в Америке и решил попробовать свои силы в качестве актера. Самым ярким проектом с его участием стал сериал «Викинги». В нем голубоглазый красавец исполнил роль легендарного конунга Рагнара Лодброка и благодаря этому стал известен во всем мире.

Участие в настолько популярном проекте сделало из Трэвиса востребованного артиста. Однако после успеха исторической драмы красавец решил отдохнуть. К тому же он немного сменил имидж. Теперь у актера седая борода и отросшие волосы. Но даже в новом амплуа он остаётся привлекательным мужчиной. Помимо прочего, Фиммел пока не женат, и у поклонниц все еще есть шанс заполучить его сердце.