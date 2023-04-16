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Киноафиша Статьи Американки сходили по нему с ума: куда пропал самый красивый викинг Голливуда (фото)

Американки сходили по нему с ума: куда пропал самый красивый викинг Голливуда (фото)

16 апреля 2023 07:45
Американки сходили по нему с ума: куда пропал самый красивый викинг Голливуда (фото)

Поклонницы еще могут заполучить его сердце.

Довольно часто успешные модели начинают сниматься в кино, забывая о глянцевых журналах и брендовых показах. Трэвис Фиммел тоже начинал как манекенщик и достиг немалых успехов на этом пути.

Брутальный австралиец быстро прославился в Америке и решил попробовать свои силы в качестве актера. Самым ярким проектом с его участием стал сериал «Викинги». В нем голубоглазый красавец исполнил роль легендарного конунга Рагнара Лодброка и благодаря этому стал известен во всем мире.

Участие в настолько популярном проекте сделало из Трэвиса востребованного артиста. Однако после успеха исторической драмы красавец решил отдохнуть. К тому же он немного сменил имидж. Теперь у актера седая борода и отросшие волосы. Но даже в новом амплуа он остаётся привлекательным мужчиной. Помимо прочего, Фиммел пока не женат, и у поклонниц все еще есть шанс заполучить его сердце. Американки сходили по нему с ума: куда пропал самый красивый викинг Голливуда (фото)

Фото: Legion-Media, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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