Американка избавилась от 200 килограммов зря: сегодня ее внешность ужаснет любого (фото)
Участь звезды реалити оказалась незавидной.
Мелисса Моррис известна тем, что стала участницей шоу «Я вешу 300 кг». На съемочной площадке проекта американка оказалась после серьезного разговора с мужем. Крис хотел стать отцом, но с весом его супруги об этом не могло быть и речи.
В ходе программы Моррис пересмотрела свое питание и прошла через операцию по ушиванию желудка. Вскоре килограммы начали уходить, и Мелисса смогла не только самостоятельно двигаться, но и заниматься спортом.
Впоследствии американка вновь легла под нож хирурга, чтобы избавиться от излишков кожи. В общей сложности Моррис избавилась от 202 килограммов. К слову, она подарила мужу троих детей. Правда, затем поймала его на измене и подала на развод.
Между тем внешность Мелиссы по-прежнему ужаснет любого. Многие и вовсе твердят, что, похудев, Моррис резко состарилась и стала похожа скорее на бабушку, нежели на молодую женщину.