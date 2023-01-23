Американка избавилась от 200 килограммов зря: сегодня ее внешность ужаснет любого (фото)

Мелисса Моррис известна тем, что стала участницей шоу «Я вешу 300 кг». На съемочной площадке проекта американка оказалась после серьезного разговора с мужем. Крис хотел стать отцом, но с весом его супруги об этом не могло быть и речи.

В ходе программы Моррис пересмотрела свое питание и прошла через операцию по ушиванию желудка. Вскоре килограммы начали уходить, и Мелисса смогла не только самостоятельно двигаться, но и заниматься спортом.

Впоследствии американка вновь легла под нож хирурга, чтобы избавиться от излишков кожи. В общей сложности Моррис избавилась от 202 килограммов. К слову, она подарила мужу троих детей. Правда, затем поймала его на измене и подала на развод.

Между тем внешность Мелиссы по-прежнему ужаснет любого. Многие и вовсе твердят, что, похудев, Моррис резко состарилась и стала похожа скорее на бабушку, нежели на молодую женщину.