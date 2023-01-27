Американка из «Брата 2»: почему не удивилась гибели Бодрова и в чем винила Балабанова

Лиза Джеффри запомнилась российскому зрителю благодаря картине «Брат 2». Съемки в ленте оставили у нее двоякие ощущения, а особенно ей запомнилось отношение Алексея Балабанова.

Дело в том, что американка была шокирована подходом русских артистов к работе. Она неоднократно обращала внимание, как Сергей Бодров безрассудно ведет себя на съемочной площадке и не боится за свою жизнь. Он был так безответственен, что уже после съемок она даже не удивилась его исчезновению в горах. По мнению Лизы, Бодров самоотверженно подходил к любимому делу, поэтому вполне мог оказаться в такой ситуации.

В течение всех съемок артистка регулярно жаловалась не только на поведение Бодрова, но и на несоблюдение техники безопасности всеми артистами. Балабанов же, как признавалась Лиза, не обращал внимание на ее слова, а после съемок решил даже отомстить. Он якобы специально вырезал большую часть сцен с ее участием, так как был недоволен ее словами.

Работа на «Братом» стала в итоге травмирующим опытом для американки. После выхода фильма она снялась лишь в одной короткометражке, а жизнь посвятила работе на радио.