Американка 40 лет отращивала ногти: от фото вам станет не по себе

Лару Драммонд, как и многие представительницы прекрасного пола, мечтала о длинных и крепких ногтях. Американке не пришлось обращаться в салон красоты за такой услугой, как наращивание: она запаслась терпением и не стригла ногти на протяжении целых 40 лет.

В результате их длина достигла рекордных 55 сантиметров. Для такого результата потребовалось не только время, но и деньги. Чтобы «детки» Лару выросли столь большими (именно так она называет свои ногти), ей пришлось потратить в общей сложности 10 тысяч фунтов, что составляет около одного миллиона рублей.

Зато теперь жительницу США можно смело назвать настоящим гуру по уходу за ногтями. Драммонд признается, что на маникюр у нее уходит не менее восьми часов. Но Лару не жалуется и всегда решается на самый смелый дизайн для своих «деток».

Хейтерам же Драммонд отвечает лишь усмешкой, заверяя их в том, что полуметровые ногти совсем не мешают ей вести полноценную жизнь. По уверению Лару, она уже давно научилась самостоятельно завязывать шнурки и даже печатать на клавиатуре.