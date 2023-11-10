Американцы высмеяли сами себя в этом фильме: не обошлось без русского «следа»

Почти все «постсоветские» россияне с видеомагнитофонами выросли на боевиках со Стивеном Сигалом. Стать чемпионом по айкидо, а не блогером мечтал в те времена каждый приличный пацан. А фильм «Над законом» засматривали до дыр.

В 2003 году актер снялся в боевике «Иностранец», который тоже полюбился сердцу российского невнимательного зрителя. Внимательный же зритель разглядел ляп, который сделал боевик настоящей комедией, причем и для фанатов за океаном, и для самих россиян.

В одном из эпизодов есть момент, когда герой листает газету, а там заголовок «Погибли америкаканцы». Дайте угадаем: вы снова не с первого раза заметили ляп? А ведь над ним смеялись и сами «америкаканцы», которые вовсе не считают себя такими.

Забавно происхождение этого чудного слова. Если текст набирали при помощи сервиса переводчика, то он бы попросту не перевел несчастных американцев таким образом. Если же это печатал человек, то он совершенно точно должен был знать кириллицу. Как такое форменное и смешное «издевательство» над народом угодило в фильм на монтаже, остается загадкой до сих пор.