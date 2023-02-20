Американцы в шоке от жадности Эдварда из «Сумерек»: такого себе еще никто не позволял

Роберт Паттинсон никогда не скрывал отвращение к саге «Сумерки». Именно этот проект и сделал актера звездой мирового масштаба, но он так и не смог ни принять, ни полюбить своего героя — вампира Эдварда.

По уверению знаменитости, фильм, как и роман Стефани Майер, по которому он был снят, — это полная чушь, не заслуживающая внимания публики. Работать же на съемочной площадке Паттинсон согласился из жадности. Актер был не прочь заработать, а за съемки в кинофраншизе ему платили довольно неплохой гонорар.

Между тем многие поклонники в шоке от поведения знаменитости. Стоит признать, что такой едкой критики по отношению к проекту со своим участием себе еще никто не позволял. Впрочем, Паттинсона это нисколько не останавливает. Чуть ли не при любом упоминании «Сумерек» артист раздается гневной тирадой, требуя прекратить ассоциировать его с Эдвардом.