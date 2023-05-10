Американцы украли советский фильм и выдали за свой: до сих пор никто не наказан

Картина Александра Птушко «Садко» была представлена советскому зрителю в 1952 году. Фильм был тепло принят публикой и заработал множество наград. При этом прославилась картина и в США, но уже под названием «Волшебное путешествие Синдбада».

Дело в том, что режиссер Роджер Уильям, спустя десять лет после проката картины, решил переделать ее. Он сократил ленту на 79 минут, вырезав все музыкальные сцены. Постановщик переименовал Садко в Синдбада, Новгород, где происходит действие, был переименован в Копасанд, а имена и фамилии актеров Уильям переделал так, чтобы они звучали по-американски.

В итоге в 1963 году новая версия картины была представлена американскому зрителю. Любители кино не остались в восторге от фильма, заметив несостыковки в сюжете и скомканный монтаж. При этом кассеты с «Волшебным путешествием Синдбада» можно купить до сих пор.