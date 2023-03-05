Американцы схватились за голову из-за этого советского мультфильма: срочно запретить

Культура «отмены» уже добралась до кинематографа, но не так давно это коснулось и добрых детских мультфильмов. Пострадали даже шедевры советских времен, которые всегда учили маленьких зрителей дружить и помогать ближним.

В центре очередного скандала оказалась анимационная картина «Трое на острове». Она вышла ещё в 1986 году, но активисты движения Black Lives Matter только сейчас решили обратить на нее внимание.

По сюжету мультика три ребенка попадают на остров пиратов и сталкиваются с опасными разбойниками. Однако у детей есть магическая косынка, которая, помимо прочего, может изменять цвет кожи.

Так происходит и с мальчиком Юрой. Он становится темнокожим, и этот сюжетный поворот вызывает у американцев массу вопросов. Иностранцы разглядели в фильме расизм и сильно возмутились. Но в действительности советская картина, наоборот, поднимала тему рабства и пыталась показать невежество британских пиратов.