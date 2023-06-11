Американцы считают советский хит лучшим в истории кино: вы с ними согласитесь

Советский кинематограф представляет собой особую вселенную. Многие иностранцы высоко оценивают фильмы СССР, а одну из картин считают шедевром мирового уровня.

Речь идет о легендарной ленте «Семнадцать мгновений весны». Американские зрители были поражены работой Татьяны Лиозновой. Их восхитили приемы, образы, актерская игра и сам сюжет.

Первая серия, по их словам, сохраняет интригу.

Личность главного героя не раскрывается, но видно, что он красивее и благороднее других персонажей. Возникает диссонанс, ведь Штирлиц — офицер СС, то есть он по умолчанию враг. Лишь потом зритель узнает, в чем тут дело.

Также многие иностранцы высоко оценили сцену разговора пастора Шлага и Штирлица. Герой Тихонова опирается на идеологию, но его собеседник иначе смотрит на вещи. Зритель видит контраст между двумя мировоззрениями.

Россияне согласились с мнением американских рецензентов, ведь до сих пор картина «Семнадцать мгновений весны» считается одной из любимых в нашей стране.