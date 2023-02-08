Американцы призвали сжечь пленку с этим фильмом: в России его обожают

Некоторые американские кинохиты, принятые россиянами на ура, оставили своих зрителей равнодушными. В это трудно поверить, но культовая мелодрама «Грязные танцы», обожаемая у нас и по сей день, была принята на родине куда прохладнее.

Сюжет рассказывает о правильной девочке, сходившей с ума от плохого парня. Главные роли сыграли обаятельные актеры Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи. Трогательный дуэт, искренняя и наивная лавстори, жаркие танцы не оставили постсоветских зрителей равнодушными, ведь они привыкли к куда более строгим сюжетам и менее ярким краскам.

Оценки фильма на отечественных киноресурсах говорят сами за себя — от 8 до 9 баллов. Однако американцы не пришли от фильма в такой же восторг. Они оценили картину в 6-7 баллов. А когда фильм только вышел, многих смутил «развратный» сюжет о том, как хорошая девочка из богатой семьи стала разгульной после знакомства с нищим танцором. Некоторые консерваторы даже активно призывали сжечь пленку. Тем не менее «Грязные танцы» завоевали несколько премий «Золотой глобус» и «Оскар», несмотря на спорные отзывы.