Американцы не простили: первый фильм «Назад в будущее» сняли в СССР

Бессмертная фантастика «Назад в будущее» Роберта Земекиса стала картиной на все времена. Однако мало кто знает, что задолго до легендарной первой части трилогии в США уже выходил фильм с таким же названием, причем сняли его в СССР.

Речь идет о комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». В американском прокате фильм назывался Ivan the Terrible: Back to the Future, то есть «Иван Грозный: Назад в будущее». В Штатах лента Гайдая вышла за 12 лет до картины Земекиса. Советская комедия в итоге провалилась в американском прокате, но, вероятно, она вдохновила режиссера «Назад в будущее» на создание собственного шедевра как минимум своим названием.

Многие американцы, узнав о том, что Земекис «подглядел» идею у советских киноделов, были откровенно разочарованы. Ведь они были уверены, что история про Марти Макфлая и Дока отсылает исключительно к их родной культуре.

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» вышел на советские экраны в 1966 году и тут же стал народным хитом. Такого успеха не мог предвидеть никто, даже режиссер. А актер Юрий Никулин, приглашенный на роль царя, сразу же отказался от участия, посчитав картину заведомо провальной. Но этот прогноз не оправдался, и фильм до сих пор обожают миллионы зрителей.