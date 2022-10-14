Американцев забраковали: не поверите, как нашли пса в комедию «К-9»

Комедийный детектив «К-9» вышел в прокат в 1989 году. Полицейское кино с Джеймсом Белуши в главной роли мгновенно снискало любовь зрителей во всем мире. Особенно же фанаты ценили пса Джерри Ли, второго главного героя фильма, однако мало кто догадывался, как именно собака попала на съемочную площадку.

По задумке создателей роль Джерри Ли должна была исполнить именно немецкая овчарка. Собака должна была быть определенного окраса, возраста, а также легко поддаваться тренировке. Продюсеры потратили большое количество времени, чтобы найти подходящего пса в США, но их поиски не увенчались успехом, поэтому они отправились на родину этой породы в Германию.

Там им встретился пес по кличке Рэндо. Он оказался очень сообразительным и уже спустя несколько недель был полностью готов к съемкам. Как признавался дрессировщик Карл Миллер, после тренировок Рэндо мог практически улыбаться, когда нужно, и выучил примерно 150 команд.

В итоге пес завоевал сердца зрителей. И фанаты, и критики в один голос отмечали талант четвероногого актера, который стал фактически главным героем фильма. В прокате картина при бюджете в 17 млн долларов заработала более 87 млн, а со временем в прокат вышли два продолжения, в которых снялись уже другие собаки.