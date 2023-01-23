Американцам стыдно до сих пор: что творилось на самом скандальном «Оскаре» в истории

Первый «Оскар» состоялся в 1929 году, и за все это время на церемонии происходило немало скандальных историй. Один из самых вопиющих случаев связан с актрисой Хэтти МакДэниел, сыгравшей Мамушку в драме «Унесенные ветром».

Артистка вошла в историю кинематографа как первая темнокожая обладательница «Оскара». Однако на самой церемонии ей пришлось вынести немало унижений из-за своего цвета кожи. Когда Хэтти пришла на мероприятие, оказалось, что ей совершенно некуда сесть. МакДэниел не знала, что ей делать, и полностью растерялась. Ее смятение заметил актер Кларк Гейбл, который сыграл в «Унесенных ветром» Ретта Батлера.

Артист закатил скандал администрации, и организаторам пришлось пойти ему навстречу. Гейбл помог Хэтти сесть за специальный столик, выделенный для нее. Правда, он находился в отделенном углу, откуда темнокожую актрису не было видно всем остальным присутствующим.

Сегодня такое невозможно даже представить. Но тогда царили совсем другие нравы, за которые современным американцам очень стыдно.