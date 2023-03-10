Американцам «не по зубам»: ахнете, кого в СССР боготворил Стивен Спилберг

Имя Стивена Спилберга уже давно «прогремело» на весь мир. Режиссер является постановщиком бессмертных «Челюстей» и «Парка юрского периода». Но мало кто знает, откуда великий постановщик черпал вдохновение на заре своей карьеры.

Спилберг всегда уважал советское киноискусство, а в особенности сказки Александра Роу. Когда Стивен впервые увидел легендарную картину «По щучьему велению», то пришел в неописуемый восторг. Особенно будущего создателя «Челюстей» поразило одно устройство — самодвижущаяся печь. По тем временам это изобретение стало настоящим чудом инженерной мысли.

Еще одной диковинкой, удивившей Спилберга, был 11-метровый Змей Горыныч из сказки «Василиса Прекрасная». Этим громадным чудищем управляли 20 сотрудников.

Не меньшее впечатление на американского режиссера произвела сказка «Морозко», в частности, избушка на курьих ножках. Тогда Стивен признал, что эффекты, придуманные Роу, не под силу даже Голливуду, ведь на тот момент никто в мире не мог создать ничего подобного.