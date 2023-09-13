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Аллочка и рядом не стояла: ахнете, увидев, как выглядит любимая Гоши из «Универа»

13 сентября 2023 14:30
Аллочка и рядом не стояла: ахнете, увидев, как выглядит любимая Гоши из «Универа»

Она могла бы сниматься в кино с мужем.

Актер сериалов «Универ» и «СашаТаня» Алексей Гаврилов, сыгравший роль хитрого ловеласа Гоши, в жизни оказался совсем не похож на своего персонажа. Он проявил себя как настоящий романтик, когда влюбился.

Актер смотрел документальный фильм про жизнь на Пангане и увидел там хрупкую и нежную Марину Мельникову, инструктора по йоге. Алексей Гаврилов разыскал девушку в Интернете, написал ей, и между ними завязалась переписка.

Очень скоро общение переросло в отношения. Пара сначала сочеталась браком по индийским обычаям зимой 2015 года, а через полгода узаконила свои чувства уже в Москве. Стоит отметить, что актер, как и Гоша, предпочитает блондинок.

Его избранница — настоящая красавица с шикарной улыбкой, теплыми карими глазами и идеальной фигурой. Девушка и сама могла бы запросто сыграть сериальную подружку мужа Аллочку, но далека от мира кино, потому что сосредоточилась на йоге.

Аллочка и рядом не стояла: ахнете, увидев, как выглядит любимая Гоши из «Универа»
Фото: Кадры из сериала «Универ» (2008–2011), социальные сети
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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