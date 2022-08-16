Алкоголизм и позорное забвение: как сложилась жизнь самой красивой актрисы СССР

Светлана Савелова попала в кино совсем случайно. Режиссер фильма "Прощайте, голуби" Яков Сегель искал простую, юную и наивную девушку. В Севастополе он зашел в одну из аптек и за прилавком увидел идеальную кандидатуру. Светлана не имела никакого актерского опыта, но именно это и нужно было Сегелю.

Дебют Светланы выдался успешным, и она без проблем поступила в театральное училище. Казалось, ее карьера переживает настоящий взлет. Предложения с новыми ролями поступали каждый год. Ее считали самой красивой актрисой СССР. А героиня Савеловой в фильме 1968 года "Семь стариков и одна девушка" сделала ее очень популярной. Однако после этой картины актриса больше не снималась в кино.

Савелова еще в студенчестве вышла замуж, но брак долго не продержался. Затем она заводила романы с коллегами Александром Збруевым и Николаем Караченцовым. А отношения с Сергеем Миловановым привели ее к зависимости от спиртного. Актриса не могла побороть пагубную привычку и к моменту знакомства со вторым мужем, милиционером, уже выпивала каждый день. Она начала пропускать репетиции в театре, поэтому ей доверяли все меньше ролей, сообщает Дзен-канал "Вехи истории "

Средства заканчивались, и Савелова была вынуждена продать квартиру в центре Москвы, чтобы перебраться на окраину города. Второй брак тоже распался. Постепенно об актрисе забыли и коллеги, и преданные поклонники. В 1999 году 57-летнюю Светлану обнаружили мертвой в ее квартире. Хоронили звезду кино в платье из театрального реквизита, так как у нее приличной одежды уже не осталось.