Алису из «Тайны третьей планеты» срисовали с известной актрисы: она об этом не знала

В 1981 году на экраны вышел мультфильм «Тайна третьей планеты», ставший экранизацией повести Кира Булычева о путешествиях Алисы. Над образами героев трудились режиссер Роман Качанов и художник-иллюстратор Наталья Орлова. Именно она отвечала за внешность Алисы и ее папы, сделав их узнаваемыми многим поколениям.

Причем героиню Орлова срисовала с собственной 7-летней дочери Кати. Именно от нее Алиса Селезнева приобрела волнистые волосы, челку и большие глаза. С возрастом девочка все меньше стала походить на анимационного персонажа, в чем и сейчас могут убедиться зрители. Ведь дочь Натальи Екатерина Семенова стала известной актрисой. В детстве семья даже не подозревала о подобном развитии событий. На счету Екатерины участие в таких картинах, как «Две судьбы», «Журов», «Агентство О. К. О.», «Мертвое озеро» и других.

Кстати, отца Алисы, профессора Селезнева, Орлова также создала по образу близкого человека. Она вдохновлялась внешностью супруга, режиссера Тенгиза Семенова.