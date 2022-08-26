Алибасов раскрыл все карты: чем на самом деле закончился брак с Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина стали мужем и женой в 2018 году. Знаменитости прожили вместе два года, а после приняли решение расстаться. При этом их развод сопровождался многочисленными скандалами и слухами. Некоторые поклонники даже утверждали, что на самом деле экс-супруги развелись, чтобы разделить имущество Федосеевой-Шукшиной. Как оказалось, все эти домыслы не являются правдой.

По словам самого Алибасова, они разошлись с артисткой именно из-за того, что у них не осталось чувств друг другу. И теперь они совершенно не общаются и не поддерживают отношения.

«Не происходит ничего», — признался продюсер в YouTube-шоу «Поясни за ».

При этом герой выпуска отметил, что все слухи о недвижимости тоже недостоверны. Якобы он действительно подарил одну из квартир бывшей супруги своему помощнику Сергею, но, когда узнал, что Федосеева-Шукшина против этого, вернул ей жилье.