Алферовой указали на дверь: актрисе не простили дерзкой выходки

Режиссер Марк Захаров отличался строгостью по отношению к своим актерам в Ленкоме и однажды жестко отомстил Ирине Алферовой за то, что она чуть не сорвала спектакль.

В Нижнем Новгороде (тогдашнем Горьком) труппа должна была играть «Жизнь и смерть Хоакина Мурьеты», однако артистов театра – Александра Абдулова и его жены Алферовой – все не было. Оказалось, они уезжали по делам в Москву. Пара приехала лишь за полчаса до начала спектакля. После премьеры Захаров устроил актерам «разнос».

Ирину Алферову он из театра «попросил», посоветовав ей пойти в Театр киноактера.

А вот Абдулова пожалел – режиссер отметил, что очень ценит заслуги артиста перед театром, но пригрозил, что еще подумает над их сотрудничество и распределением ролей. Свое слово Захаров сдержал – Алферова ушла из Ленкома в год разрыва с Абдуловым, а сам актер сыграл еще множество ролей в этом театре.