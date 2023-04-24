Алене Хмельницкой позавидуют многие: достаточно взглянуть на ее молодого любовника

Штампа в паспорте, скорее всего, не будет.

Карьера и личная жизнь Алены Хмельницкой сложились удачно. Она успешно снимается в кино и на телевидение, а также играет на сцене театра. Спутниками этой красавицы становились самые одаренные и успешные мужчины. В их числе были Андрей Деллос, Егор Кончаловский и Тигран Кеосаян. А новым избранником знаменитости оказался привлекательный бизнесмен.

Александр Синюшиный моложе актрисы на 13 лет. У него добрая улыбка, крупные черты лица и кудрявые волосы. Обаятельный предприниматель владеет компанией, которая занимается прокатом музыкального оборудования.

Рядом с Аленой он кажется счастливым и, похоже, наслаждается каждой минутой жизни вместе со своей возлюбленной.

Такой милой паре можно лишь позавидовать. Однако Хмельницкая не спешит переводить отношения на новый уровень. Актриса считает Александра своим мужем, но не хочет заключать с ним официальный брак. И вряд ли штамп в паспорте когда-либо появится.