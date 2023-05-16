Алена из «Полицейского с Рублевки» тайно вышла замуж: ей достался настоящий красавчик

Актерам часто приписывают романы с коллегами по съемочной площадке. Такие сплетни ходили и вокруг личной жизни Татьяны Бабенковой. Это неудивительно, ведь она снималась с Александром Петровым, Сергеем Буруновым и Романом Поповым. Но ни с кем из этих красавцев девушка не смогла построить крепкие романтические отношения.

Широкому зрителю артистка запомнилась благодаря роли Алены в комедийном сериале «Полицейский с Рублевки». После премьеры проекта у очаровательной блондинки появилось множество поклонников. Однако недавно они сильно расстроились, поскольку актриса опубликовал в Сети фото со своего бракосочетания. Ее избранником оказался высокий молодой человек с милой улыбкой. И пользователи сразу заметили, как заботливо он обнимает свою новоиспеченную жену.