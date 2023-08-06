Ален Делон в женском обличье: ахнете, увидев внучку самого красивого мужчины в мире

Элисон Ле Борж, внучка знаменитого французского актера и покорителя женских сердец Алена Делона, выросла просто копией своего знаменитого деда. Не нужно делать генетическую экспертизу, чтобы подтвердить их родство: оно не вызовет сомнений даже у самого скептически настроенного человека.

Элисон родилась от одного из четверых детей французской звезды, его сына Энтони. Однако отец в воспитании девочки не участвовал. Узнав о беременности своей возлюбленной, он предпочел сбежать, чтобы не брать на себя ответственность. Долгое время не интересовался жизнью девушки и сам Ален Делон. Они впервые встретились, когда Элисон Ле Борж уже исполнилось 11 лет, и после этого начали поддерживать пусть не слишком близкие, но родственные отношения.

Возможно, именно принадлежность к известной кинематографической семье и породила в девушке желание пойти в актрисы. Ее дедушка не стал помогать ей устроиться в мире шоу-бизнеса, но поддерживал морально.

Пока мечта Элисон не сбылась, но в Америке ее заметили и предложили работать моделью. Она уже сотрудничала со множеством брендов и журналов. Но модельная карьера не изменила желания Элисон сниматься: она все еще ходит на кастинги и ищет свою роль.