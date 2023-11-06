Александрова терпела побои от актера: теперь читает нотации окружающим, хотя неадекватен в гневе

Сейчас Марина Александровна — счастливая жена режиссера Андрея Болтенко. Вместе с постановщиком актриса воспитывает двоих детей. Однако не всегда ее личная жизнь складывалась благополучно.

Одним из самых громких романов в жизни звезды российского кино остаются отношения с Александром Домогаровым. Пара прожила в гражданском браке два года, которые были наполнены не только счастьем. Александрова терпела настоящие побои от темпераментного актера.

Ходили слухи о постоянных изменах экранного Турецкого своей возлюбленной. Однажды актриса застукала Домогарова вместе с его бывшей женой Натальей Громушкиной. Разгорелась ссора, в ходе которой артист ударил молодую избранницу.

Сейчас об этом темном прошлом и о своей неадекватности в гневе он предпочитает не вспоминать. Напротив, теперь Домогаров часто читает нотации окружающим, упрекая их в отсутствии совести. Последний раз он ополчился в соцсетях против журналистов, которые распускают о нем непроверенные слухи.