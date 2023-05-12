Александр Маршал променял жену на известную певицу: перед сердцеедкой сложно устоять

Александр Маршал как никто другой знает, что всего одна случайная встреча может изменить все. Однажды в аэропорту артист пересекся с известной коллегой по цеху, вскружившей ему голову.

Музыканта совсем не смущал тот факт, что Надя Ручка из группы «Блестящие» на 20 лет младше. Также звезду мало беспокоил его статус женатого человека. Поначалу влюбленные тайно встречались в гостиницах, но затем певец решил рассказать правду законной супруге и подать на развод.

Вот только жена знаменитости расставаться не захотела. Ей удалось убедить Маршала не уходить из семьи, но избежать разрыва все же не удалось. После того как исполнитель и Ручка вновь увиделись на одном из светских мероприятий, их отношения возобновились.

Тогда обманутая супруга не выдержала того, что Маршал вновь променял ее на любовницу, и ушла. Но создать новую семью с Надей у музыканта не получилось. Впоследствии пара распалась, и сердцеедка вышла замуж за другого мужчину.