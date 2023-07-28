«Алаверды»: Королева перестала скрывать правду об уходе от Тарзана

Роман Наташи Королевой и Тарзана разгорелся в начале нулевых. Эксцентричной паре предрекали скорое расставание, но, к огромному изумлению скептиков, артисты до сих пор вместе. Однако не все так гладко в этом многолетнем браке.

Тарзан, как известно, не отличается лебединой верностью. Но Королева смотрит на его интрижки сквозь пальцы и каждый раз прощает неверного. Впрочем, исполнительница хита «Желтые тюльпаны» тоже не теряет времени даром.

Недавно певица заявила, что супругам полезно отдыхать по отдельности, чтобы не надоесть друг другу. По ее словам, это залог успешного брака. Вот что посоветовала Королева женатым мужчинам:

«С подружками ты отпускаешь на всякие девичники, ну а ты (обратилась артистка уже к женской аудитории), соответственно, алаверды».

Сама Наташа часто практикует такой подход. Недавно поп-звезда отправилась на отдых вместе с мамой, оставив Тарзана в полном одиночестве. О своем взгляде на отношения Королева рассказала на шоу YouTube-канала POPCAKE.