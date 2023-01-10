Актуально как никогда: мать Белого из «Бригады» раскрыла секрет «вечной» молодости

Валентина Теличкина, известная большинству современных зрителей по сериалу «Бригада», отметила свое 78-летие. До сих пор актриса остается в превосходной форме. В чем же ее секрет?

По словам артистки, нужно всегда досыпать и никогда не переедать. Актриса считает полезным умением — сокращать свои потребности и отдавать предпочтение простой пище. Также Теличкина уверена, что подлинная красота должна исходить изнутри, ведь когда у человека светятся глаза, то он прекрасен в любом возрасте. Артистка отметила, что нужно следить и за своим физическим здоровьем и уметь анализировать, что именно привело к болезням и недомоганиям.

Также Теличкина старается не сниматься в плохом и пошлом кино — в этом залог ее душевного спокойствия и внутренней гармонии. По ее словам, лучше не принимать предложения вообще, чем соглашаться на роли ради денег.

Этими универсальными и всегда актуальными секретами красоты актриса поделилась с изданием «Аргументы и Факты ».