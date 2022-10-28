Актуально как никогда: истинный смысл фильма «Вор» проберет до костей

Фильм «Вор» режиссера Павла Чухрая после своего выхода заставил говорить о себе всю страну. Замысел его пришел к Чухраю после того, как он услышал от одного из знакомых реальную историю о квартирном воре, который обманом селился в послевоенных коммуналках вместе с ребенком, а затем обкрадывал жильцов и отправлялся на следующее «дело».

Главным героем режиссер специально решил сделать не самого вора, роль которого блистательно исполнил Владимир Машков, а мальчика Саньку, помогающего ему обчищать чужие квартиры. Для Чухрая это была не просто история о встрече двух поколений: он сам родился в 1946 году и был ровесником Саньки. Режиссер на своем собственном примере прекрасно знал о том, как тяжело страна переживала послевоенные годы, и хотел таким образом иносказательно выразить трудности другого поколения.

Как объяснял сам Чухрай журналистам, ему было важно показать, в кого превращались дети послевоенных лет, попавших во власть в лихие 90-е: кто эти люди, откуда, из какого детства они пришли, из какой страны, что их сформировало, в чем их слабость и в чем их сила.