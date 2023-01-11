Актуален как никогда: этот мудрый совет Кейт Уинслет стоит запомнить каждой россиянке

Кейт Уинслет остается кумиром миллионов, хотя никогда не могла похвастаться идеальной внешностью. Актриса далека от модельных стандартов, что, впрочем, не считает большой проблемой.

Как оказалось, звезда фильма «Титаник» не делает ничего для того, чтобы избавиться от лишнего веса. Напротив, пышные формы она считает своим достоинством. По уверению Уинслет, она не встречала ни одной женщины, которая была бы довольна своей фигурой на все сто процентов.

Это именно та причина, по которой Уинслет научилась принимать себя такой, какой ее создала природа. По словам знаменитости, у нее давно выработалось «позитивное отношение к собственному телу».

Кроме того, актриса дала мудрый совет, который точно пригодится каждой россиянке и вряд ли когда-то утратит свою актуальность. «Жизнь слишком коротка, чтобы переживать по поводу модного провала или сломанного ногтя!» — заявила Уинслет, и, стоит признать, что с ней не поспоришь.