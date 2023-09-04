Актрисы больше нет: что стряслось с пропавшей Настей Задорожной

Настя Задорожная прославилась, сыграв главную роль в сериале «Клуб». В одночастье она стала одной из самых успешных и востребованных актрис в стране. Зрители видели ее в «Любви в большом городе», «Кавказской пленнице!» и других знаменитых проектах. Но несколько лет назад она неожиданно пропала с экранов.

Как оказалось, Задорожная решила посвятить себя личной жизни. Однажды в самолете она познакомилась с мужчиной, с которым обменялась телефонами уже после полета. А спустя некоторое время решила выйти за него замуж и переехала в США.

В новой стране она занимается учебой и наслаждается свободной жизнью. А силы тратит на волонтерство, помогая бездомным животным. И именно ради четвероногих питомцев она решила вернуться на экраны. Задорожная выпустила шоу «Быть рядом», в котором расскажет удивительные истории собак.

При этом возвращаться в мир кино Задорожная не планирует. В редких интервью она призналась, что полностью довольна новой жизнью и не хочет ничего менять.