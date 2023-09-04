Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Актрисы больше нет: что стряслось с пропавшей Настей Задорожной

Актрисы больше нет: что стряслось с пропавшей Настей Задорожной

4 сентября 2023 10:15
Актрисы больше нет: что стряслось с пропавшей Настей Задорожной

Звезда экрана решила полностью изменить свою жизнь.

Настя Задорожная прославилась, сыграв главную роль в сериале «Клуб». В одночастье она стала одной из самых успешных и востребованных актрис в стране. Зрители видели ее в «Любви в большом городе», «Кавказской пленнице!» и других знаменитых проектах. Но несколько лет назад она неожиданно пропала с экранов.

Как оказалось, Задорожная решила посвятить себя личной жизни. Однажды в самолете она познакомилась с мужчиной, с которым обменялась телефонами уже после полета. А спустя некоторое время решила выйти за него замуж и переехала в США.

В новой стране она занимается учебой и наслаждается свободной жизнью. А силы тратит на волонтерство, помогая бездомным животным. И именно ради четвероногих питомцев она решила вернуться на экраны. Задорожная выпустила шоу «Быть рядом», в котором расскажет удивительные истории собак.

При этом возвращаться в мир кино Задорожная не планирует. В редких интервью она призналась, что полностью довольна новой жизнью и не хочет ничего менять.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше